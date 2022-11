Virgil van Dijk vindt het jammer dat hij niet tegen vriend Sadio Mané kan spelen: "Heel triest"

Van Dijk en Mané waren ploegmaats bij Liverpool.

Sadio Mané vertrok deze zomer bij Liverpool naar Bayern München. De Senegalees blesseerde zich echter in aanloop naar het WK en is er niet bij in Qatar.

Oranje-kapitein Virgil van Dijk vindt het dan ook jammer dat hij niet tegenover zijn vriend zal staan in de eerste groepsmatch van het WK. "Ik heb Sadio de dag na zijn blessure meteen gebeld. Er waren zoveel geruchten en ik wou als vriend weten hoe het zat", zei hij op de persconferentie.

"Er was nog een beetje hoop, maar het heeft helaas niet mogen zijn. Ik vind het heel triest voor hem", zei de verdediger nog. Daarnaast gaat Van Dijk ook het dragen van de OneLove-band heroverwegen als hij, daarvoor zoals het Duitse Bild naar buiten bracht, een gele kaart voor zou krijgen.