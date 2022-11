Wales en Gareth Bale klaar voor eerste WK sinds 1958: "Scholen zullen lessen stilleggen"

Wales speelt maandag tegen de Verenigde Staten.

Het wordt een speciaal WK voor Wales. Het land is er voor het eerst sinds 1958 weer bij op een WK, toen in Zweden. Wales verloor toen van latere winnaar Brazilië in de kwartfinale na een goal van Pelé.

Op de twee vorige EK's was Wales er wel telkens bij. Maar nu dus weer op een WK en zo speelt Gareth Bale (33) nog op een WK. De gewezen ster van Real Madrid speelt nu bij Los Angeles FC.

Dat Wales erbij is op het WK zorgt voor veel enthousiasme. "Scholen zullen de lessen stilleggen om onze wedstrijden te kunnen zien. Het is een enorme gebeurtenis voor onze geschiedenis", zei Bale op de persconferentie voor de match. Voor die eerste match zullen de lessen niet moeten worden opgeschort want de match begint maandag pas om 20u00.