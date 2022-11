Argentinië opgetogen na nieuws over Lionel Messi

Het WK in Qatar is wellicht dat van de laatste kans voor Lionel Messi. De sterspeler is er helemaal klaar voor.

Vrijdag en zaterdag was Lionel Messi niet van de partij op de groepstraining van Argentinië. Hij sukkelde wat met de kuit en er werd geen enkel risico genomen. Zondag stond Messi weer op het oefenterrein, tot grote opluchting van Argentinië. Het ziet er dan ook naar uit dat hij helemaal klaar is om te knallen op het WK. In het laatste oefenduel tegen de Verenigde Arabische Emiraten was duidelijk dat de vorm goed zit. Dinsdag begint het WK voor Argentinië tegen Saoedi-Arabië. Daarna volgen Mexico en Polen.





