Axel Witsel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij de Rode Duivels

De Rode Duivels beginnen woensdag aan het WK in Qatar. Voor Axel Witsel zou het wel eens zijn laatste kunnen zijn.

Axel Witsel was één van de Rode Duivels die zondag de pers te woord stond. Hij had het op het einde van de persconferentie over zijn toekomst als Rode Duivel.

Voorlopig staat maar één groot toernooi nog op de agenda. “Ik ga zeker nog door tot en met het EK van 2024, dat heb ik in mijn hoofd gestoken”, klonk het bij Witsel.

“Het volgende WK wordt moeilijk. Het zal van veel dingen afhangen. Bijvoorbeeld wat er na mijn periode bij Atlético Madrid gebeurt. Maar ik denk niet dat ik het WK in 2026 nog haal.”