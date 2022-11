Ronaldo daagt onverwachts op bij persconferentie en doet oproep: "Stel vragen over het WK"

Zonder aankondiging dook de Ronaldo plots op bij de persconferentie van de Portugezen.

Als Cristiano Ronaldo aanwezig is op een persconferentie is de zaal meestal te klein, maar deze keer niet. De Portugees dook onverwacht op tijdens de persconferentie en zelf de aanwezige journalisten waren wat verrast.

Het ging natuurlijk weer over het interview dat Ronaldo onlangs gaf en daarin Manchester United met de grond gelijk maakte. "Ik besef dat die episode, dat interview, net als andere voorvallen met die er soms tussen voetballers zijn, een speler kunnen raken, maar het zal nooit een volledig team raken”, zei Ronaldo.

Ook over de timing van het interview sprak de Portugees. "Ik spreek me uit wanneer ik dat wil. Voor jullie is het gemakkelijk om te kijken naar de timing. Soms schrijven jullie waarheden, soms leugens."

Hij deed ook nog een oproep. "Ik kan wel tegen een stootje want ik draag een kogelvrije vest, maar stop met mijn ploegmakkers bij Portugal altijd maar naar mij te vragen. Stel vragen over het WK."