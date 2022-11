Meunier ziet verschil tussen België en Nederlandse pers: "Jullie hebben een enorme invloed, daar is de sfeer wel goed"

De teneur rond onze nationale ploeg is niet van die aard dat er in België gedacht wordt dat we ver kunnen geraken. Dat stoort Thomas Meunier, want de sfeer rond de Rode Duivels is ook belangrijk voor hen.

Meunier ging erop in tijdens zijn persconferentie. “Dat is jammer. Als ik kijk naar Nederland, dan zie ik alleen maar positivisme. En ik geloof niet dat Nederland wereldkampioen gaat worden, maar de sfeer rond de ploeg is wel goed", aldus Meunier. "Die wordt gecreëerd door de pers. In Engeland is dat net hetzelfde. Maar als ik hier met mijn vrienden praat die de Belgische pers lezen, hoor ik dat de teneur negatief is."

De Rode Duivels zijn volgens Meunier nog niet afgeschreven en hebben nog iets in de tank zitten. "Natuurlijk moeten er zaken gecorrigeerd worden na de mindere match tegen Egypte, maar de pers is de eerste link tussen de nationale ploeg en de mensen in België. Jullie hebben een enorme invloed. Er mag een positievere vibe gecreëerd worden."