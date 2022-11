Voorzitter voetbalbond duidelijk na hetze rond kapiteinsband: "Dat risico neem je niet"

De hele armband-hetze heeft er flink op ingehakt. Ook de Belgische voetbalbond is ondertussen al met nieuws naar buiten gekomen.

Voorzitter Paul Van den Bulck heeft gereageerd op de hele hetze rond de armband die niet mag gedragen worden, op straffe van een gele kaart.

Risico

"Het is inderdaad slecht nieuws dat de armband niet toegelaten is. We kunnen blijven hangen in dat symbool, of we kunnen voor waarden gaan", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Je moet dit ook pragmatisch bekijken. We wilden hier geen gevecht om macht van maken of een strijd om dat specifieke symbool, maar wel voor waarden gaan. Er is een risico voor onze kapitein, en dat risico neem je niet.”