BREAKING: Cristiano Ronaldo verlaat Manchester United met onmiddellijk ingang: interview was er te veel aan

Het vlammende interview dat Ronaldo gaf bij Piers Morgan was uiteraard de druppel die de emmer deed overlopen. Intussen werd zijn beeltenis al verwijderd aan het stadion. Mogelijk was dit waar Ronaldo zelf op aanstuurde toen hij zijn opvallende uitspraken deed richting club en trainer Ten Hag.

De superster werd intussen al aan verschillende andere clubs gelinkt, met onder andere ook een mogelijke terugkeer naar Real Madrid.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC