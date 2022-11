Martinez fileert tegenstander Canada daags voor de match

Op zijn persconferentie blikte bondscoach Roberto Martinez op het duel tegen Canada van woensdag.

Roberto Martinez opende met een terugblik op de match tegen Egypte. “De vriendschappelijke match was belangrijk voor ons. We zagen het als een competitieve trainingssessie”, zei Martinez op de persconferentie. “Het is goed om soms te voelen dat je er nog niet bent. Dit was de wake-upcall die we nodig hadden. Normaal heb je verschillende weken om je voor te bereiden. Die nederlaag heeft het proces versneld.”

Martinez looft de tegenstander en maakt een vergelijking met het WK van 2018. “Ik heb veel respect voor wat Canada heeft bereikt. Als je de VS en Mexico kan kloppen in de kwalificaties. Je weet dat deze generatie iets speciaals heeft. Ze lijken een team en zijn dynamisch, competitief. Ze kennen hun sterkten. We krijgen een uitdaging zoals tegen Panama. Ze hebben geen druk, niets te verliezen.”