Martinez heeft knoop over Eden Hazard al doorgehakt: "Het gaat niet meer over basisspelers"

Daags voor de match van de Rode Duivels tegen Canada op het WK in Qatar heeft bondscoach Roberto Martinez de pers toegesproken.

Grote vraagteken is Romelu Lukaku. “Morgen zijn er 25 spelers fit, enkel Lukaku ontbreekt. Hij had gisteren een heel goede trainingssessie. Als ik het medisch advies volg, zal hij fit raken voor de derde groepswedstrijd. Als ik naar hem luister, is er een kans dat hij er is voor de tweede match”, klinkt het bij de bondscoach.

Een ander paar mouwen is Eden Hazard, maar hij komt wel degelijk aan de aftrap als kapitein. Ook Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne en Axel Witsel zijn de zekerheden voor Martinez.

“De laatste twee jaar was lastig, maar nu is hij hier met de Belgische ploeg. Dat is een andere situatie. We zijn een betere ploeg met Eden Hazard erbij. We hebben vijf wissels die we kunnen doorvoeren. Het gaat niet meer over de basisspelers. Het gaat over elke speler. Eden heeft de ervaring en het talent. Dat is hij niet verloren."