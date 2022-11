"Van Gaal bewijst meteen zijn gelijk" en "Misschien hetzelfde doen met Hazard"

Nederland begon met een 2-0 overwinning tegen Senegal aan het WK in Qatar. En zo haalde Louis van Gaal meteen toch zijn gram een beetje.

Nederland speelde geen wonderlijke partij tegen Senegal, maar de kop is er wel af voor onze noorderburen. Met dank aan enkele goede tactische keuzes van Louis van Gaal.

"Noppert - de opvallendste keuze - had geen al te drukke avond en moest geen wereldsaves verrichten, maar hij deed wat hij moest doen. Toch niet onbelangrijk, want als je meteen met een valse noot begint, slaat de twijfel toe", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Depay

"Wereldkampioen - de ambitie van Van Gaal - zie ik de Nederlanders niet worden, maar ze hebben wel een ploeg die het de grote landen lastig kan maken."

Depay maakte tegen Senegal meteen wat speelminuten: "Ze gaan zijn speeltijd stelselmatig opvoeren in de hoop dat hij kan groeien in het toernooi. Het zou geen slecht idee zijn om bij Eden Hazard hetzelfde te doen."