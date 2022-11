Vincent Kompany in principe wel BBC-analist bij België-Canada nadat hij reis naar Qatar mist door ... visumprobleem

Vincent Kompany kan op het WK nog eens in de rol van analist kruipen. De BBC heeft hem hiervoor alvast uitgenodigd. Eerst moet hij wel nog in Qatar geraken.

Het plan was dat Vincent Kompany tijdens Engeland - Iran al deel zou uitmaken van het team analisten van de Britse zender om mijn voormalige ploegmaats van Manchester City te beoordelen. Tijdens de uitzending echter geen Kompany te zien. Volgens Het Laatste Nieuws is dit omdat de City-legende door een visumprobleem niet kon afreizen naar Qatar.

Uiterst vervelend. Blijkbaar had het te maken met het digitale systeem rond zijn pasfoto. Inmiddels zou dat wel verholpen zijn. In principe moet Vincent Kompany dus wel tijdig in Qatar geraken om woensdag zijn bevindingen te geven bij de prestaties van de Belgen tegen Canada.

Leider in The Championship

Vincent Kompany kan hier alvast de tijd voor nemen, want ook in The Championship ligt de competitie stil tijdens het WK voetbal. De trainer van Burnley staat met zijn ploeg in de Engelse tweede klasse aan de leiding, met een voorsprong van drie punten op eerste achtervolger Sheffield United.