🎥 Deinze test de Rode Duivels-kennis van Liam Fraser en die blijkt best goed te zijn

Het is in Deinze een belevenis, een eigen speler op het WK te zien. Liam Fraser treft de Rode Duivels woensdagavond en met zijn kennis zit het alvast goed.

Het is de jongste dagen een veelbesproken verhaal: het feit dat Deinze met de Canadees Liam Fraser een speler op het WK heeft. Het lot heeft er dan ook nog eens voor gezorgd dat België de eerste tegenstander is van Fraser en zijn landgenoten.

Dit gebeuren laten ze in Deinze niet zomaar passeren. De nummer 8 uit de Challenger Pro League maakte een video waarbij verschillende vragen over de Rode Duivels op Fraser werden afgevuurd in de kleedkamer. En wat bleek? De 24-jarige middenvelder kwam best vaak met een goed antwoord.

Zelfs het opsommen van drie Rode Duivels die al meer dan honderd caps hebben, lukte wonderwel. Weliswaar in vier pogingen. En dat Romelu Lukaku topscorer aller tijden is bij de Belgische nationale ploeg, wist Fraser ook. Dat is Lukaku dan ook al vanaf zijn 24ste. Hopen maar dat ze bij Canada aan al die kennis niet te veel hebben wanneer zaterdagavond de aftrap gegeven wordt.