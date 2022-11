Marokko rekent op 'verloren zoon' Ziyech vanavond tegen Kroatië: "Het land heeft hem nodig"

In de groep van de Rode Duivels komen vandaag ook Marokko en Kroatië tegenover elkaar te staan. Een interessant duel tussen een paar heel sterke spelverdelers: Luka Modric en Hakim Ziyech. Die laatste moest het wel een hele tijd doen zonder een oproep.

Bondscoach Walid Regragui twijfelt echter niet aan de kwaliteiten van zijn sterspeler. "Kroatië heeft inderdaad ontzettend goede spelers. Maar wij hebben ook topspelers, want wij hebben bijvoorbeeld Ziyech en Noussair Mazraoui", aldus Regragui. "Hij heeft exceptionele kwaliteiten. Als hij met vertrouwen speelt, kan hij zich meten met de beste spelers van de wereld."

Hij scoorde ook een wereldgoal tegen Georgië in de laatste voorbereidingswedstrijd. "Die Ziyech hebben wij nodig. Insjallah doet hij dat morgen weer, maar ik twijfel er niet aan dat hij zijn uiterste best zal doen. Ik ben heel erg blij dat hij weer bij de selectie zit. Het land heeft hem nodig. Hij zal zich honderd procent voor Marokko geven, daar twijfel ik geen moment aan."

Aanvoerder Romain Saiss weet dat Ziyech dat gaat doen. "De verbanning was een lastige situatie, een zware tijd voor hem. Maar nu is hij weer gefocust op zijn spel en weer in staat om het beste uit zichzelf te halen. In de nationale ploeg wil je natuurlijk de beste spelers hebben, maar ook de spelers met de juiste mentaliteit. En Ziyech is teruggekomen met die mentaliteit. Daar is iedereen heel blij mee."