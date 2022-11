Sporting Charleroi weert eigen Ultras meerdere competitiewedstrijden na wangedrag tegen KV Mechelen

Het wangedrag van de Ultras van Charleroi in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen blijft niet zonder gevolgen. Charleroi neemt zelf reeds maatregelen.

De Storm Ultras 2001 hebben op hun Facebookpagina hun leden op de hoogte gesteld van de genomen maatregelen. "Aangezien de groep Black & White Storm Ultras door haar publieke standpunten de verantwoordelijkheid heeft genomen voor de gebeurtenissen in de wedstrijd tegen Mechelen, moet de club logischerwijs aantonen dat ze anticiperend optreedt", klinkt het.

Vijf wedstrijden verboden bij te wonen

Dat vertaalt zich in het verbieden van de twee volgende thuiswedstrijden en drie volgende uitwedstrijden in de competitie voor de Black & White Storm Ultras. Het verbod geldt voor zo'n 100 tot 120 personen. In de thuiswedstrijd tegen Union op 28 januari zal de supportersgroep terug van de partij zijn.

De Ultras lieten de wedstrijd tegen KV Mechelen stilleggen en uiteindelijk defintief staken, ook al stond Charleroi op dat moment 1-0 voor. Ze roepen Mehdi Bayat ondertussen nog eens op tot meer transparantie inzake zijn financieel beleid. Het is ook nog mogelijk dat Charleroi één of meerdere wedstrijden achter gesloten deuren zal moeten spelen.