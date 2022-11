Voormalig speler van Beerschot oogst lof op het WK: "Fenomeen. Wat een speler. Vreet elke directe tegenstander op!"

Ali Gholizade kreeg lof na de winst van Iran vandaag en is nog steeds actief in de Jupiler Pro League. Een ex-speler van Beerschot en de Jupiler Pro League kreeg dit ook na Nederland - Ecuador.

Moises Caicedo kreeg alle lof van Pieter Zwart na het gelijkspel tussen Nederland en Ecuador. Een serieus compiliment voor de 21-jarige verdedigende middenvelder want Pieter Zwart is de hoofdredacteur van Voetbal International.

Caicedo speelde een half seizoen in de Jupiler Pro League die hem huurde van het Engelse Brighton. Vorig jaar met de winterstop keerde hij terug en met mondjesmaat kreeg hij kansen. Dit seizoen heeft hij zich opgewerkt tot één van de sterkhouders bij Brighton.

Toen hij vorige winter Beerschot verliet was zijn marktwaarde volgens Transfermarkt.com geschat op 4,5 miljoen euro. Met de laatste update op 3 november was dit al gestegen tot 38 miljoen euro.

Brighton heeft dus een diamant in huis dat mede is geslepen in de Jupiler Pro League.