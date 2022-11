Wat met België - Marokko en Engeland - USA? Dit is onze prognose! (En vul NU je prono in!)

Net als de vorige edities is er ook voor dit WK een pronostiek en managerspel. Bewijs dat jij het meeste van voetbal weet en versla familie, vrienden en concurrenten.

De pronostiek van de redactie is terug en ook dit seizoen zou dat wel eens een heel erg spannende strijd kunnen gaan worden, want ook voor het WK gaan we op zoek naar de beste pronostikeur onder de redactie.

Kan u ons verslaan? Misschien weet u het wel nóg beter? Ga de uitdaging met ons aan en speel mee!

Speeldag 2 Joachim Kevin Bjorn Bart Johan Jelle Aernout Wales - Iran 1 X 1 2 1 1 Qatar - Senegal 2 2 2 2 2 2 Nederland - Ecuador 1 1 1 1 1 1 Engeland - USA 1 1 1 1 1 1 Tunesië - Australië X X 1 1 1 X Polen - Saoedi-Arabië 1 1 1 2 1 1 Frankrijk - Denemarken 1 1 1 1 1 1 Argentinië - Mexico 1 1 1 1 1 1 Japan - Costa Rica 1 1 1 1 1 1 België - Marokko 1 1 1 1 1 1 Kroatië - Canada 2 X 1 2 X 1 Spanje - Duitsland 1 1 1 x 1 1 Kameroen - Servië 2 2 X 2 2 2 Zuid-Korea - Ghana 1 2 2 2 X 1 Brazilië - Zwitserland 1 X 1 1 1 1 Portugal - Uruguay 1 1 1 1 1 1

Stand na speeldag 1:

Kevin 12

Aernout 12

Joachim 10

Jelle 9

Johan 9

Bjorn 8

Bart 7

Voorspel de eindstand in de verschillende groepen en de score van elke match en kroon je tot dé voetbalkenner van Voetbalkrant.

Per wedstrijd kun je op deze manier punten verdienen:

Winnaar/gelijkspel juist: 2 punten

Indien winnaar juist: 1 bonuspunt indien ook aantal gescoorde doelpunten van thuisploeg of bezoekers juist gepronostikeerd werd

Doelpuntenverschil juist: 1 bonuspunt

Correcte score 4 punten in totaal bij 0-0, 1-0, 0-1, 1-1, 2-1, 1-2, 2-0 en 0-2 5 punten voor 2-2, 3-2, 2-3, 3-0, 0-3, 3-1 en 1-3 6 punten voor 4-0, 0-4, 4-1, 1-4, 4-2, 2-4 en 3-3 7 punten voor andere score.



Opmerking:

De score na 90 minuten (+ eventuele blessuretijd) telt! Verlengingen of penalty's worden niet in rekening genomen. Elk uur wordt de stand geüpdatet.

Punten bij het voorspellen van de eindstand

10 punten voor de juiste winnaar

7 punten voor de nummer 2 op juiste plaats

4 punten voor de juiste nummers 3 en 4

4 punten voor een ploeg juist te zetten als doorgaan, maar op verkeerde plaats (draai je de eerste 2 plaatsen om, dan krijg je dus nog 8 punten)

Per groep kun je dus maximum 25 punten scoren.

Speel HIER mee met onze pronostiek

Ben je een echte kenner, en kan je voorspellen welke spelers voor de meeste doelpunten en assist zullen zorgen? Dan is het managerspel iets voor jou. Hoe wordt het managerspel gespeeld?

Voor aanvang van het tornooi kies je 18 spelers (bestaande uit 2 doelmannen, 6 verdedigers, 6 middenvelders en 4 aanvallers).

Er mogen maximum 2 spelers uit hetzelfde land in je selectie voorkomen.

Elke speeldag/ronde kies je daaruit 11 spelers. Enkel die spelers kunnen punten verdienen.

Elke speeldag/ronde kun je nu ook per positie 1 bankzitter kiezen. Komt een speler van jouw basiself niet in actie, dan wordt deze vervangen door de bankzitter. Zijn punten tellen wel slechts voor de helft mee.

Je kan in 6 verschillende opstellingen spelen: 1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-5-3-2 en 1-5-2-3.

Na de groepsfase en na elke volgende ronde (1/8e finales, kwartfinales en halve finales) kun je 5 transfers doen. Enkel tijdens deze periodes kun je spelers transfereren. Je kan deze niet meenemen naar een volgende transferperiode. Hierbij vervalt het maximum aantal spelers per ploeg.

De puntenverdeling: zie onder.

D V M A Winnen +4 +4 +4 +4 Gelijk +2 +2 +2 +2 Verloren -2 -2 -2 -2 Gestart +10 +10 +10 +10 Ingevallen +4 +4 +4 +4 Vervangen* -4 -4 -4 -4 Niet gespeeld -4 -4 -4 -4 Nul houden** +6 +4 Tegendoelpunt -2 -2 Geel -4 -4 -4 -4 Rood -10 -10 -10 -10 Doelpunt +20 +8 +6 +4 Assist +10 +6 +4 +2 Owngoal -4 -4 -4 -4 Gescoorde penalty +2 +2 +2 +2 Gemiste penalty -4 -4 -4 -4

* Een speler die vervangen wordt na de 60e minuut, krijgt geen minpunten. Dit om een speler niet te bestraffen na een applausvervanging. Vorig seizoen was dit nog na 75 minuten, maar doordat er nu 5 vervangingen mogen gebeuren werd dit opgeschoven.

** Om de punten voor een clean sheet te krijgen, moet de speler minimum 60 minuten gespeeld hebben. Wordt de speler na 60 minuten vervangen en krijgt zijn ploeg nadien nog een doelpunt tegen, dan behoudt hij z'n clean sheet. Merk ook op dat een doelman nu 6 punten krijgt voor een clean sheet!

Speel HIER mee met ons managerspel.

Speel met of tegen jouw vrienden

Stel met enkele vrienden (max 11) een ploeg samen. Elke speeldag bekijken we welke 5 spelers uit jouw team het hoogste scoorden. Deze 5 hoogste scores worden dan samengeteld en vormen het resultaat voor die speeldag van jouw team.

Kunnen jullie samen de overwinning pakken?



Wil je tonen dat jij de grootste voetbalkenner van je vriendengroep bent? Maak dan een subcompetitie aan, nodig je vrienden uit en zet de puntjes op de i.