Marco van Basten snoeihard voor speler van Nederland: "Hij onderneemt zo weinig"

Nederland speelde gelijk tegen Ecuador. In Nederland zorgde dat voor wat wrevel.

Marco van Basten is een van de WK-analisten bij de NOS. Hij had het niet zo voor Virgil van Dijk tegen Ecuador. "Hij moet ervoor zorgen dat er tempo komt, maar hij speelt elke bal naar zijn medeverdedigers. Zo van: 'los het maar allemaal op'.", aldus van Basten.

"Hij moet veel meer verantwoordelijkheid nemen", ging van Basten verder. "Als je ziet hoe hij bij de tegengoal stond te kijken. Hij moest ernaartoe duiken. Hij liet hem gewoon vrij schieten."

"Ik ben kritisch op hem, want hij onderneemt zo weinig. Terwijl hij zo'n goede speler is. Hij is de grootste speler en aanvoerder en mag daardoor aangepakt worden. Van Dijk maakt wel geluid, maar hij zegt niets", sloot van Basten af.

Van Dijk gaf ook antwoord op de uitspraken van van Basten: "Je hoort me niet zeggen dat ik een fantastische wedstrijd heb gespeeld, maar om dan te zeggen dat ik als aanvoerder gefaald heb. Ik denk dat ik er alles aan gedaan heb om het team te helpen. Ik leid het team op een zo goed mogelijke manier en sta volgens mij altijd vooraan. Je zit ook altijd met een tegenstander. Tegen Ecuador had gewoon iedereen het moeilijk. Zeker in de 2e helft."