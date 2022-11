Qatar & het WK Voetbal: een complete mislukking

Een lange voorbereiding, lang wachten, veel vriendschappelijke wedstrijden... en dat allemaal uiteindelijk voor niets.

In de loop van 2019 waarschuwde Qatar de wereld: Over drie jaar zijn we klaar voor ons WK. Ze boekten een zeer mooie overwinning tegen Japan in de Asian Cup finale in januari, na het verslaan van Saoedi-Arabië en Zuid-Korea. Niet slecht. Een paar maanden later werd Qatar uitgenodigd om deel te nemen aan de Copa America. Twee nederlagen tegen Argentinië en Colombia, een gelijkspel tegen Paraguay en een tamelijk bemoedigend spelniveau: de Qatari gingen vooruit, ze zouden klaar zijn.

In de maanden voorafgaand aan het WK 2022 was Qatar omgeven door kritiek en controverse. Onmenselijke leefomstandigheden voor arbeiders, exorbitante prijzen voor fans, een verbod op het dragen van LGBTQ-kleuren... Iedereen wachtte af of Qatar zich op het veld eindelijk op een mooie manier zou kunnen profileren.

Qatar en het WK Voetbal, een drama

Tijdens hun voorbereiding bliezen de Qatari warm en koud. Van een interessant gelijkspel tegen Chili tot een nederlaag van de Kroatische beloften, niemand wist echt hoe het gastland er enkele weken voor het begin van het toernooi nu echt zou voorstaan. En toen begon het drama. Een compleet mislukte openingswedstrijd tegen Ecuador, een tweede even teleurstellende wedstrijd tegen Senegal. Qatar is na twee teleurstellende wedstrijden al uitgeschakeld op zijn eigen WK.

Op het veld wilde het gastland indruk maken om alle debatten en alle kritiek rond de organisatie van dit WK te doen vergeten. Toch mocht het niet zo zijn. Sportief (maar ook zeker en vast naast het veld) gezien heeft Qatar gefaald in zijn project. Zijn hele project. Uiteraard was de overname van Paris Saint-Germain door het gastland niet zomaar een overname. Het doel was duidelijk: de strijd van de Golf van Europese clubs winnen, de eerste Champions League van de Parijse club voor het begin van het WK binnenhalen en indruk maken. Dat allemaal om zichzelf een goed imago te geven. Het was altijd het doel van Qatar, zoals het geval was met de nep-supporters die enkele dagen voor het begin van het WK werden ingehuurd. Qatar moest op het veld een goed beeld geven van hun WK. En ook daar was het een mislukking.

Wat wordt de strategie van Qatar in de komende maanden en jaren? Op dit moment kan niemand het zeggen. Maar één ding is zeker: het gastland zal zichzelf in vraag moeten stellen en harder moeten werken als het zijn plaats op het wereldvoetbalpodium wil veroveren. Een nieuw project, nieuwe ambities, om dezelfde sportieve mislukking als in de periode 2012-2022 te vermijden.