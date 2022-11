Relletje tussen bondscoaches bij onze tegenstanders: "Respectloos, wij zijn de vicewereldkampioen"

Terwijl men in België al reikhalzend uitkijkt naar de volgende partij van onze Rode Duivels op het WK tegen Marokko, zijn de twee andere landen in onze groep wat aan het moddergooien na elkaar.

Het begon allemaal na Canada-België, toen Canada-bondscoach John Herdman de spelers bij zich riep en zei dat ze na het verlies tegen België nu Kroatie zouden 'naaien' (In het Engels: "We're gonna f$ck Croatia). Een uitspraak waarmee ze bij de Kroaten niet konden lachen.

Bondscoach Zlatko Dalic vond het vooral een ontbreken aan respect van de Canadezen. "Wij verdienen meer respect. We hebben twee WK-medailles en zijn de vicewereldkampioen. We respecteren iedereen en verwachten dat ook terug maar deze woordkeuze is respectloos", klinkt het.

Een Kroatische krant speelde er alvast goed op in met een foto die voor zich sprekt en de titel: "Je hebt de mond, maar heb je ook de ballen?".

Kanada teknik direktörü John Herdman: "Belçika maçından sonra oyuncularıma, buraya ait olduklarını ve Hırvatistan'ı s*keceğimizi söyledim."



Hırvat gazetesi 24 Sata: "Ağzın var, dilin var peki bunları yapacak cesaretin var mı?" pic.twitter.com/unz9XSW2ld — Deportes Reports (@DeportesReports) November 26, 2022

Ongetwijfeld een duel om naar uit te kijken dus, zondag om 17u.