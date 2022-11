Feestje voor Selim Amallah met Marokko: "Geen idee of België zich nog kwalificeert"

Geen plaats bij Standard, maar wel bij de nationale ploeg van Marokko. Selim Amallah speelde bijna 70 minuten mee tegen de Rode Duivels.

Het was een onbeschrijfelijk gevoel voor Amallah. “Het was een speciale wedstrijd voor mij maar ik vertegenwoordig Marokko. Ik wilde winnen. Het team heeft een grootse wedstrijd gespeeld. Ik ben fier”, klonk het bij de RTBF.

Na de rust kwam Marokko heel sterk voor de dag. “In de eerste helft waren we wat timide, wachtten we te veel af, lieten we hen te veel spelen. De coach hield een goeie toespraak tijdens de rust die ons motiveerde.”

De ontknoping volgt op de slotspeeldag. “We hebben een goeie ploeg, de sfeer is prima. We nemen het wedstrijd per wedstrijd. In deze groep is nog niets gespeeld. Gaat België zich kwalificeren? Ik weet het niet. Zolang wij maar doorgaan, dat is het belangrijkste.”