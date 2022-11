Roberto Martinez mist spelvreugde: "De speler lachen niet op het veld"

De sfeer is duidelijk bedrukt bij de Rode Duivels, na de nederlaag tegen Marokko. Maar ook bij de zege tegen Canada was er geen vreugde te zien.

Ondanks de overwinning tegen Canada was er geen uitgelatenheid. De nederlaag tegen Marokko doet de sfeermeter naar een absoluut dieptepunt dalen.

"De spelers lachen niet op het veld", zegt bondscoach Roberto Martinez bij Sporza. "Ze missen de vrijheid die ze normaal gezien aan de bal hebben. Komt het door de te korte voorbereiding? Dat ze nooit echt een moment hebben gekregen om te relaxen?"

Er is maar een iets dat voor verschil kan zorgen. "Maar ze zullen moeten genieten op het veld om hun talent het verschil te laten maken. Het is dus geen gebrek aan zelfvertrouwen."

Tegen Kroatië wordt het alles of niets. "Deze spelers hebben al hun hele carrière moeten omgaan met de druk. Ze moeten geen schrik hebben om te verliezen deze keer, want we moeten winnen. Het is een kans om te schitteren en door te stoten naar de volgende ronde."