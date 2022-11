'Alexander Blessin wordt deze week ontslagen bij Genua'

Het huwelijk tussen het Italiaanse Genua en de Duitse trainer Alexander Blessin lijkt erop te zitten.

Alexander Blessin ruilde KV Oostende in voor de Italiaanse club. De deal was op enkele uren tijd in januari van dit jaar helemaal geregeld.

Blessin slaagde er echter niet in de club in de Serie A te houden. Dit seizoen staat de ploeg in de Serie B momenteel op de derde plaats. Zondag werd verloren met 1-0 van Perugia, de laatste in de stand.

Volgens Fabrizio Romano zal Blessin in de komende dagen ontslagen worden en heeft de club ook al een nieuwe trainer ter beschikking.