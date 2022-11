Barstjes in de groepsdynamiek bij Duivels: zo willen ze geen afscheid nemen van het wereldtoneel

De groepssfeer bij de Rode Duivels lijkt niet meer optimaal te zijn. Terwijl ze in vorige toernooien quasi altijd als vriendengroep naar buiten kwamen, lijken er nu barsten ontstaan te zijn. Er waren ook al een paar opmerkelijke uitspraken.

De belangrijkste natuurlijk van Kevin De Bruyne. Zijn interview in The Guardian lijkt hem niet door iedereen in dank afgenomen te zijn. Jan Vertonghen liet zich na de match tegen Marokko al iets in die trend ontvallen: "Dat we geen kansen afdwingen is zeker ook omdat we te oud zijn?" Of was het omdat Eden Hazard zich zaterdag nog kritisch uitliet over de oudere verdediging? "De oplossing? Snellere mannen zetten zeker?", zei Hazard.

De twee jongens die jarenlang de nationale ploeg op sleeptouw namen, zorgen zo voor frustraties. De Bruyne zit dan zelf ook nog met een hoop frustraties omdat het niet loopt zoals hij wil en omdat hij nauwelijks lopende mensen rond zich heeft, zoals bij Manchester City.

De jonge gasten zwijgen en halen de schouders op. 't Is de groep die al zo lang bij elkaar zit die het moeilijk heeft met de situatie op het veld. En daarbij sparen ze de bondscoach ook niet, want verschillende van de anciens hebben - langs de neus weg - toch al laten verstaan dat de tactiek niet klopt.

Afscheid in mineur?

't Zijn allemaal jongens die zelf nog graag op een veld staan, maar ook genoeg zelfreflectie hebben om te beseffen dat het ook hun 'Last Dance' zal worden. En dat het dan een afscheid in mineur zal worden van het grootste toernooi ter wereld, dat werkt op de zenuwen. Eden Hazard weet ook dat op dit moment Leandro Trossard het meer verdiend om in de basis te staan. Dat gaf hij voor het WK zelf ook aan: "Trossard verdient het meer op basis van de laatste twee jaar, maar ik heb 15 jaar alles gegeven."

't Is de bondscoach dat de knopen niet wil doorhakken, net omdat hij die groepsdynamiek wil bewaren. Maar dat is stilaan toch in het honderd aan het lopen. Toppers willen met de besten spelen. De Bruyne zou graag eens een dieptepass geven zoals bij City in plaats van breed en achteruit te voetballen. Zou hij een Doku niet in de ploeg willen zien staan?

Het spelplezier was jarenlang de sterkte van onze Duivels. Ze wilden telkens beter doen. Maar de spiraal is naar beneden ingezet. Thibaut Courtois beukte na de match tegen een dug out. Het doet denken aan die match tegen Wales op het EK 2016, toen de doelman razend was in de kleedkamer en Wilmots tactische onkunde verweet. Achteraf gaf hij zo'n interview dat een bondscoach nooit kan overleven. Bij een uitschakeling zouden we Courtois wel nog eens willen horen, want ook bij hem borrelt het.