De vreemde wissels van Martinez: heel de natie vroeg zich af waarom hij Doku heeft meegenomen

Grote kans dat u gisteren ook voor uw tv zat en er niks van begreep. Net na de 0-1 bracht Roberto Martinez Charles De Ketelaere en Dries Mertens in. Niks tegen die twee, maar zaten er geen betere opties op de bank?

Zoals we voor het WK al schreven: zonder een goeie en fitte Romelu Lukaku zou België het moeilijk krijgen. Waarom is die Lukaku - die toch ook al veel kritiek kreeg in al zijn jaren bij de nationale ploeg - zo belangrijk? Wel, hij houdt een verdediger of twee aan de praat en middenvelders moeten ervoor zorgen dat ze ook niet al te hoog gaan staan, want ze moeten de passlijnen naar de grote, sterke en snelle spits afsnijden.

Zoals voorspeld: Lukaku is onmisbaar

Met Michy Batshuayi - met alle respect voor zijn afwerkerskwaliteiten - hoeven ze dat niet te doen. Lukaku is zowel een doelpuntenmaker als bliksemafleider en zorgt ervoor dat jongens als Hazard en De Bruyne meer ruimte krijgen. Waarom deze inleiding als hem om de wissels gaat? Wel, als je ziet dat het combinerend niet lukt om kansen af te dwingen en je hebt die présence vooraan niet staan, moet het op een andere manier. Dan heb je iemand nodig die iets uit het niets kan creëren voor zichzelf of anderen.

Dat gaat Charles De Ketelaere niet doen op dit moment. De jongeman is zich bij Milan nog steeds aan het aanpassen. Waren er velen geweest die hem in zijn huidige vorm en vertrouwenscurve hadden meegenomen? En Dries Mertens? Tja, hij liet zien dat hij nog altijd goed kan voetballen en zijn schot was zowat de enige kans die we hadden, maar hij gaat ook niet meer zo vlotjes voorbij zijn man als vroeger.

Snelheid en onvoorspelbaarheid

Half de natie vroeg het zich af: waarom heb je Jérémy Doku meegenomen als je hem op zulke momenten niet brengt? Daarvoor is hij er toch bij? Om iets onvoorspelbaar te doen? Doku heeft die fantastische versnelling vanuit stand en die dribbel die iets kan forceren. De 20-jarige winger is ook lang geblesseerd geweest, maar laten we eerlijk zijn: da's voor de bondscoach niet echt een waardemeter geweest om zijn ploeg samen te stellen. Quid Lukebakio?

En waarom Amadou Onana eraf nemen? 't Was de beste Duivel op het veld. Ok, hij had geel en mogelijk vreesde Martinez voor rood, maar zou hij Witsel er ook afgehaald hebben met een gele kaart achter zijn naam? Martinez blijft vasthouden aan de jongens die hem al zoveel diensten bewezen hebben, maar het is al langer pijnlijk duidelijk dat die niet meer het niveau halen van vier jaar geleden.

Vanaf nul na WK?

Vers bloed als Openda, Theate, Faes, Doku, Onana,... had welkom geweest, maar had ook beter geïntegreerd moeten zijn tijdens de Nations League-wedstrijden en de voorbereiding. Sowieso gaat er na dit WK een nieuwe ploeg gebouwd moeten worden. Want u voelt het toch ook aankomen? Er zouden er wel eens heel wat 'adieu' kunnen zeggen na het toernooi.

Tegen Kroatië zou Martinez eens nieuwe dingen kunnen gaan doen, maar da's te laat. De wissels die hij gisteren deed zijn typisch voor een coach in het nauw. In ieder geval zit nu ook de KBVB met een probleem, want de publieke opinie gaan ze niet meer keren. Een nieuw contract voor Martinez, daar zouden ze zichzelf wel eens in de voet mee kunnen schieten.