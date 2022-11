Roberto Martinez bevestigt wat we allemaal zien: "Ja, er zijn spanningen in de groep"

In de interviews die de Rode Duivels de voorbije dagen gaven is duidelijk te voelen dat het niet goed zit tussen bepaalde spelers en posities.

De onderhuidse kritiek die in woorden van de Rode Duivels te horen is, is een duidelijk signaal. Zondag was het Jan Vertonghen de laatste om te hinten op spanningen.

“Ja, er zijn spanningen in de groep, maar da’s normaal”, laat bondscoach Roberto Martinez nu aan de RTBF weten. “De spelers zijn al zo lang samen, het is een beetje zoals een familie. In elke familie zijn er wel spanningen, anders heb je geen emoties.”

Volgens Martinez zorgt de huidige situatie daarvoor. “We hebben nog nooit met twee goals verschil verloren op een WK. We weten wat we moeten doen. Vandaag denken we misschien dat we maar 10 procent kans hebben om te winnen tegen Kroatië, maar dat percentage zal alleen maar aandikken. Ikzelf geloof er nog altijd voor de volle 100 procent in, want ik geloof in het potentieel van mijn groep.”