🎥 Felice Mazzu geeft bij spelersgroep aan wat hij verwacht: "De kwaliteiten zijn voor mij minder belangrijk dan de mentaliteit"

Felice Mazzu is terug bij Sporting Charleroi. Benoemd aan het hoofd van de Zebra's kort na zijn ontslag bij Anderlecht en het vertrek van Edward Still, heeft hij zijn eerste trainingen geleid.

Felice Mazz uleerde deze week zijn spelers kennen en gaf zijn eerste sessies sinds zijn terugkeer in Mambourg. Voor een groep die nog niet compleet is, maar waarvan hij een paar spelers kent, zoals Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Ken Nkuba en natuurlijk Damien Marcq, hield Mazzù een eerste toespraak in de kleedkamer en die werd doorgegeven via de sociale netwerken van de club. Op het menu: die befaamde Charleroi-mentaliteit die hij zo goed belichaamt. "De kwaliteiten zijn voor mij minder belangrijk dan de mentaliteit, dan het verlangen, dan de groep. Als we in een groep zitten, kunnen we grote dingen bereiken", begon hij.

Hij spreekt dan met Morioka en Koffi: "Ryo, ik wil dat je denkt en werkt om de beste middenvelder van België te zijn als je speelt. Hetzelfde geldt voor jou, Hervé, ik wil dat je de beste van België wilt zijn (.. .) jullie allemaal, je persoonlijke doel is om de beste te zijn. Maar met nederigheid, eenvoud, respect (...) en dan de collectieve doelen. Vechten, intensiteit toevoegen aan elke trainingssessie, het beste team zijn."

Mazzù vervolgde met het specificeren van de doelstelling: "Charleroi kan niet op deze positie in het klassement staan, er is de kwaliteit om veel hoger te staan".

De Zebra's staan ​​inderdaad 12de in het klassement, achter … Anderlecht. De eerste opdracht van Mazzu is ook tegen datzelfde Anderlecht.