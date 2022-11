KV Oostende voert opnieuw wijzigingen door in de staf: "Volledig nieuwe start nemen"

KV Oostende heeft sinds kort met Dominik Thalhammer een nieuwe hoofdcoach. Nu is er opnieuw nieuws van de Kustboys.

KV Oostende heeft opnieuw wijzigingen doorgevoerd in zijn technische staf. Assistenten Gino Caen en Wesley Deschacht worden bedankt voor bewezen diensten, de Oostenrijker Alexander Belinger vervoegt dan weer de staf.

Nieuwe start

"We willen een volledig nieuwe start nemen. Dat deden we al met Dominik Thalhammer en Dennis Barasnowski en daar voegen we nu nog een nieuwe trainer aan toe", klinkt het op de webstek van de Kustboys bij monde van Gauthier Ganaye.

"Met deze vernieuwde staf hebben we één doel voor ogen en dat is onze speelstijl met veel pressing en intensiteit verder implementeren zodat we klaar zijn om een goede tweede seizoenshelft te spelen."