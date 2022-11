Nainggolan rekent af met Martinez: "En ik weet nog altijd niet exact wat ik Antwerp misdaan heb"

Radja Nainggolan is als 'Belgische legende' ook aanwezig op het WK in Qatar. Sportief gaat het met hem allemaal wat minder. Hij is al jaren geen Rode Duivel meer en zit nu ook bij Antwerp op een zijpad.

“Antwerp gaat meewerken aan een transfer hebben ze gezegd. We zullen zien”, klinkt het bij monde van Nainggolan in Het Nieuwsblad. “Ik weet nog altijd niet exact wat ik Antwerp heb misdaan.” WK 2018 “Het is niet dat ik zoals Cristiano Ronaldo iedereen heb zitten uitschelden. Ik train bij de B-kern nog altijd met de glimlach. Wat kan ik anders doen? Als ik een maand stillig …” De gewezen Rode Duivel rekende ook nog eens definitief af met Roberto Martinez: “Ik verdiende om naar het WK 2018 in Rusland te gaan. Maar toen Wilmots vertrok en Martinez me meteen op de bank zette … Al de bullshit die errond verkocht is, zeg dan gewoon dat je me niet moet.”