OH Leuven stoomt zich klaar voor terugronde: "Het zou gek zijn als ons scoutingsapparaat niet aan het werk was"

OH Leuven is gisteren met hebben en houden afgereisd naar het Spaanse Algorfa, waar ze de basis willen leggen voor de terugronde. Marc Brys heeft zowat zijn hele spelersgroep ter beschikking en blikte vooruit op de wintermercato.

Met Siebe Schrijvers dicht bij zijn terugkeer heeft Brys geen selectiezorgen. Hij verwacht dan ook niet al te veel beweging tijdens de transferperiode. Behalve als er spelers vertrekken... “We hebben een fantastisch scoutingsapparaat, dus het zou gek zijn dat die niet aan het werk zijn”, zegt Brys in Het Nieuwsblad. “Je moet op alles voorbereid zijn. Er is wel wat interesse voor onze spelers, zonder dat het echt concreet is. Bij OHL is er nooit de ambitie om spelers te verkopen, maar elke speler heeft zijn waarde en als die duidelijk overschreden wordt, moet je hem laten gaan."

Brys wil dit seizoen een play-off-ticket, maar wil dat niet met zoveel woorden gezegd hebben. “We moeten elke wedstrijd voor de overwinning gaan”, klinkt het. “We gaan geen enkele keer spelen voor een puntje. Waar ons dat zal brengen, dat weet ik niet.”