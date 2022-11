'Twee clubs uit Premier League willen jonge Belg wegplukken bij topclub'

Op het WK in Qatar is hij er niet bij voor de Rode Duivels, maar er zijn de nodige ploegen die wél wat in hem zien.

Koni De Winter heeft bij Juventus ondertussen toch al wat laten zien en dat levert hem nu ook de interesse op vanuit Engeland. Premier League West Ham United en Southampton zijn volgens Corriere dello Sport bij de geïnteresseerde clubs voor de jonge Belg. De Winter wil vooralsnog vooral focussen op Juventus, maar bij De Oude Dame is op bestuursniveau natuurlijk wel vanalles op til.