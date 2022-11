Branko Strupar schat kansen van Rode Duivels en Kroatië in: "Als Martinez dat doet..."

Het is erop of eronder voor één van de twee. Kroatië en België strijden donderdag voor een plaatsje bij de laatste 16 op het WK.

Beide landen beschikken over enorm veel individueel talent binnen hun spelerskern. “Maar in tegenstelling tot ons, zie ik bij jullie geen ploeg”, zegt Branko Strupar aan Het Nieuwsblad.

Zeker bij de Rode Duivels moet het nog veel beter kunnen. “Op basis van de intrinsieke kwaliteiten, moeten jullie het niveau met 30 tot 50 procent kunnen optrekken. Jullie staan toch niet voor niks tweede op de FIFA-ranking. Jullie verloren verdiend van Marokko. Dan mag je spreken van crisis.”

En één van de twee moet eruit. “Op voorhand waren België en Kroatië favoriet in de groep. Nu gaat één van hen sneuvelen, want Marokko gaat zeker door. Het is dus erop of eronder en dat is een andere insteek.”

Voor Strupar is alles nog mogelijk. “Op een goeie dag kunnen de Rode Duivels alles, want kwaliteit is er genoeg. Voorwaarde is wel dat Martinez kiest voor de spelers in vorm. Of hij dat zal doen… Ik verwacht in ieder geval een spektakelmatch, want wij zullen niet speculeren op een punt en België kàn dat zelfs niet doen.”