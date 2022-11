Marcus Rashford over waarom hij naar de hemel wees bij zijn doelpunt: "Hij was altijd al een van mijn grootste supporters"

Rashford scoorde twee keer tegen Wales.

Marcus Rashford opende na vijf minuten in de tweede helft de score voor Engeland tegen Wales met een vrije trap. Hij scoorde ook nog de 0-3 zo'n twintig minuten voor tijd. Hij werd dan ook verkozen tot Man van de Match.

Bij de 0-1 ging Rashford op zijn knieën zitten en wees hij naar de hemel. "Ik ben enkele dagen geleden een van mijn vrienden verloren", zei de Engelsman op de persconferentie. "Hij vocht een lange strijd uit tegen kanker, dus ik ben blij dat ik voor hem heb kunnen scoren."

"Hij was altijd al een van mijn grootste supporters en een geweldig persoon. Het was fantastisch om hem in mijn leven gehad te hebben."