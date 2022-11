Southgate tevreden over Engeland én vooral met Marcus Rashford

Engeland versloeg Wales in de laatste groepswedstrijd op het EK. In de achtste finales wacht een duel met Senegal.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate glunderde na de 0-3-overwinning van zijn ploeg in groep B op het WK tegen Wales. “Ik vond dat we in de eerste helft het spel controleerden, maar niet genoeg kansen creëerden. We wilden meer stuwkracht en dreiging, sneller naar voren spelen”, zei Southgate bij de BBC.

Wales moest al snel de hoop opgeven. “Toen we eenmaal de twee doelpunten hadden, wisten we dat de veer bij hen gebroken was. Het is een zwaar toernooi voor hen geweest.”

Marcus Rashford had een stevige vinger in de overwinning. Hij scoorde twee keer na de rust. “Dit is geweldig voor hem. Hij is indrukwekkend sinds hij terug bij ons is, hij had een hattrick kunnen hebben. Die vrije trap laat zien waartoe hij in staat is, het is een ongelooflijke trap.”