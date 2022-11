Voetballegende Pelé (82) opnieuw opgenomen in het ziekenhuis in Brazilië, dochter komt met geruststellend nieuws

De Braziliaan vecht al enkele jaren tegen kanker.

De Braziliaanse voetballegende Péle (82) zou volgens Braziliaanse media opgenomen zijn in het ziekenhuis in Sao Paulo. Bij een onderzoek zou opnieuw een zwelling gevonden zijn.

In 2021 werd Pelé als eens geopereerd voor een gezwel in zijn dikke darm. Sindsdien werd hij nog enkele keren opgenomen in het ziekenhuis.

Zijn dochter, Kely Nascimento, kwam al met een update. "Hij is in het ziekenhuis voor medicatie. Er is geen sprake van een noodgeval of een nieuwe, slechte diagnose."