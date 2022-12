Jan Mulder snoeihard voor Rode Duivels: "Een soort verkapt amateurisme"

De Rode Duivels en Oranje zijn allebei niet goed bezig op het WK. Met dat verschil dat Nederland wel gekwalificeerd is voor de achtste finales.

Het parcours van Nederland op het WK liep niet vlekkeloos. Maar uiteindelijk pakten ze wel zeven punten, de groepswinst en de kwalificatie voor de achtste finales.

“Als ik door de straten van Brussel wandel en de mensen kennen mij daar ... je schaamt je dood!”, zei Jan Mulder bij de NOS. “Dan heb je mazzel dat de Belgen net zo slecht zijn, te beroerd om een potje voetbal te spelen. Maar Nederland, ik begrijp het niet. Zo'n gebrei heb ik zelden gezien.”

Ook Memphis Depay laat geen goede indruk na zijn blessure die hem maanden aan de kant hield. Voor Mulder hoefde hij er niet bij te zijn voor zijn status. Net als Eden Hazard bij de Rode Duivels.

“Het is profvoetbal op het hoogste niveau. Dan mag je niet iemand meenemen die de conditie van Hazard of Memphis heeft, hoe goed ze ook zijn. Het is een soort verkapt amateurisme”, besluit Mulder.