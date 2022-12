Jan Vertonghen roemt de mentaliteit van de Rode Duivels: "Voor de groep, de coach en België hebben we alles gegeven"

Ondanks een heleboel kansen slaagde België er niet in Kroatië te verslaan en zich te kwalificeren voor de 1/8ste finales.

"We hebben alles gegeven voor België. Voor de groep, voor de coach hebben we alles gegeven. Het is een moeilijke tijd", zei Vertonghen tegenover RTBF.

Als België grote dingen liet zien tegen de Kroaten, was het tegen Marokko dat deze uitschakeling werd beslist. "Dit zijn de eerste twee wedstrijden, en dan vooral die tegen Marokko. We hebben veel kansen gehad, we zijn er niet in geslaagd om ze om te zetten. Als je niet scoort, kun je geen wedstrijd winnen."

Er kwamen verschillende verhalen naar buiten dat er interne problemen en discussies waren. Vertonghen benoemde wat het belangrijkste is "We zijn trots om Belg te zijn. Je hoeft niet allemaal vrienden te zijn om een ​​goede sfeer te hebben. Er is geen team waar alle spelers vrienden zijn. Zolang de mentaliteit maar goed is."