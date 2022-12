Zinho Gano heeft een boodschap voor Romelu Lukaku: "Beloofd!"

De Rode Duivels geven om 16 uur Kroatië partij. Wordt het de laatste match of de laatste groepswedstrijd op het WK?

Het zou zo maar kunnen dat het WK er vandaag al op zit voor de Rode Duivel. Dat zou een fikse tegenvaller zijn voor alle supporters en het Belgische voetbal.

Niet in het minst ook voor Romelu Lukaku. “Rom, het kan niet dat jouw Wereldbeker al voorbij is nog voor het echt begonnen is. Je werkte er zo hard voor om fit te geraken. Tot drie uur per dag zat je bij kinesist Lieven Maesschalck. Dit mag niet het einde zijn”, zegt Zinho Gano aan Het Nieuwsblad.

Die stunt heeft Big Rom dit seizoen al eens gedaan bij Inter. “Natuurlijk is het onmogelijk dat je nu al honderd procent bent, maar ik hoop dat je zestig à zeventig minuten aankan en dat dit volstaat om de wedstrijd tegen Kroatië te beslissen. Toen je in oktober eens zeven minuten inviel tegen Viktoria Plzen, was het toch meteen bingo.”

“Als je straks scoort, dan zal ik op mijn zetel springen, alles filmen en het je doorsturen. Beloofd. Jij bent de leider die de ploeg kan verenigen en die elke tegenstander schrik aanjaagt. Ik geloof echt dat we nog kunnen doorstoten.”