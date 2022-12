📷 Over de lijn of niet? Laatste doelpunt van Japan die tot de uitschakeling van Duitsland leidde, zorgt voor discussie

Tijdens Japan-Spanje was er veel te doen om het laatste doelpunt van Japan. De bal was al dan niet volledig over de doellijn.

Alvaro Morata had Spanje op voorsprong gebracht, maar Doan bracht Japan na de rust weer langszij. Kort daarna bracht Mitoma, ex-Union, de bal nog eens voor en Tanaka bracht de Japanners op voorsprong.

Alleen was het de vraag of de bal volledig voorbij de doellijn was, op het moment dat MItoma de bal voorzette. De VAR kwam tussenbeide en via de chip die in de bal zat, kon tot op de millimeter de positie van de bal bepaald worden. Zo kon er bepaald worden of de bal volledig over de doellijn was of niet. De VAR oordeelde op basis van die informatie van niet en keurde het doelpunt goed.

Japan take the lead against Spain!



VAR deemed that the ball *didn't* go out of play.



As things stand, Japan will go through and Germany are going home!



šŸ–„šŸ"±šŸ'» Follow on @BBCSounds and via the @BBCSport app #BBCWorldCup #BBCFootball pic.twitter.com/Gy21MzIfEN December 1, 2022

Die goal had heel wat gevolgen, want daardoor was Duitsland uitgeschakeld.