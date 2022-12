Odoi ziet zijn ploegmaats bij Ghana het iets minder strikt nemen: "De boetes zijn uitgedeeld en die waren gigantisch hoog"

Denis Odoi staat op zijn 34ste voor het eerst op een WK en kan met Ghana deze namiddag de kwalificatie voor de achtste finales afdwingen als ze Uruguay onder de duim kunnen houden. De verdediger van Club Brugge ziet wel grote verschillen met de westerse voetbalcultuur.

Afrikanen krijgen al eens de naam om veel te laat te komen en da's niet zomaar een stereotiep. “Ons tijdschema op papier en in werkelijkheid liggen soms nogal ver uit elkaar”, aldus Odoi in GvA. “Je weet wat ze zeggen van de Afrikaanse tijd, hè. Dat klopt wel. Het is misschien een cliché, maar clichés zijn er ook omdat ze waar zijn. Als ik te laat kom - wat zelden gebeurt - probeer ik de mensen dat te laten weten. Ik was daar met een ploegmaat over bezig en die zei: Ik kan mij daar gewoon niet in opjagen. Ik weet dat de groep dan zit te wachten en daar het slachtoffer van is. Maar die stress is niet goed voor mijn lichaam.”

Al kan de bondscoach, Otto Addo, daar minder goed mee om. "De trainer heeft Duitse roots. En op een bepaald moment gaat het ook over discipline natuurlijk. Gisteren zijn de boetes uitgedeeld. Ik ga de bedragen niet noemen, maar die waren wel ­gigantisch hoog. De technisch directeur heeft nu bemiddeld om de bedragen naar beneden te halen, want de trainer wilde ze eigenlijk hoger. Maar zij weten ook wat sommige jongens verdienen, hè. En je raakt de mensen nog altijd het meest in hun portefeuille. Niemand geeft graag zomaar 500 euro weg, hè.”