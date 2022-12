Pélé stelt fans gerust: "Mijn maandelijks bezoek"

Pélé heeft zijn fans gerustgesteld. Op zijn Instagram-account werd een bericht geplaatst.

Eerder deze week werd Pélé opgenomen in het ziekenhuis. Volgens ESPN was zijn toestand zorgwekkend. In 2021 werd hij nog geopereerd voor een darmtumor.

Op donderdag kwam op het Instagram-account van Pélé een bericht: "Ik ben in het ziekenhuis voor mijn maandelijks bezoek." Daarmee stelde hij zijn fans gerust.