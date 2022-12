Arnaud Bodart ziet mogelijkheden voor Standard: "Daarmee moeten we ophouden"

Standard bereidt zich in Marbella voor op het vervolg van de competitie in de Jupiler Pro League.

Eind deze maand wordt de competitie opnieuw op gang getrokken. Het is anders dan andere jaren, want de winterbreak viel uitzonderlijk vroeg door het WK in Qatar.

“We zijn twee weken op vakantie geweest in november, wat normaal een erg drukke tijd is. Normaal is de tweede helft van het seizoen langer en hier zal het het tegenovergestelde zijn. We moeten kijken hoe we ermee omgaan, want het is nieuw voor ons”, zegt doelman Arnaud Bodart aan La Dernière Heure.

Standard verloor de laatste twee wedstrijden voor de break, waardoor het op een redelijke afstand van de gehoopte top vier staat. “We weten dat we iedereen kunnen verslaan. Maar we moeten vooral ophouden het team te zijn dat ook van iedereen kan verliezen”, klinkt het nog.