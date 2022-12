Khalilou Fadiga haalt uit naar Trossard: "Na vijf matchen denken ze manager te zijn"

Khalilou Fadiga heeft de prestaties van de Rode Duivels op de voet gevolgd op het WK in Qatar.

Fadiga was vooral ontgoocheld in de spirit die de Rode Duivels lieten zien. “Als je begint te verliezen en minder goed speelt, ontstaan er spanningen in de groep”, vertelt Fadiga aan La Dernière Heure.

Want vrienden, dat bestaat volgens hem niet in het voetbal. “En je realiseert je dat ze niet echt vrienden zijn. De Bruyne zal nooit de vriend van Courtois worden. Zo is het nu eenmaal.”

Fadiga haalt ook uit naar Trossard. “Dan mag Trossard bijvoorbeeld nooit zeggen dat hij starter wil worden. Hij moet zich vastbijten en reageren op het veld want hij heeft het niveau van Eden Hazard niet bereikt en moet hem respecteren. Te veel spelers denken dat ze na vijf wedstrijden manager zijn.”