Analist ziet parallellen tussen België en Duitsland: "Het is een kwestie van geduld"

Voor Philippe Vande Walle werd donderdag 1 december een wel heel donkere dag. De Duitsland-adept zag zowel zijn vaderland als zijn aangenomen land eruit gaan.

Maar Vande Walle is wel niet zo pessimistisch als ze in Duitsland zijn. "Er is een generatiewissel bezig, maar die duurt wel al even. Er staan veel jonge talenten, zoals Musiala", zegt Vandewalle bij Sporza. "Op dat vlak is de situatie bij Duitsland een beetje vergelijkbaar met die van onze Belgen. We weten dat er enorme talenten aanwezig zijn of op komst zijn. Nu is het een kwestie van geduld."

En gaat dat gebeuren met bondscoach Hansi Flick bij Duitsland. "Het wordt verwacht dat hij doorgaat", meent Vande Walle. "Dat is ook de filosofie van de Duitse voetbalbond. Die gooit niet direct alles om. Flick neemt wat krediet mee uit zijn succesvolle periode bij Bayern München. Alles wat er te winnen viel, won hij er. Hij heeft dan ook heel veel spelers van toen ter beschikking, maar merkt nu ook dat een landentoernooi toch iets anders is."