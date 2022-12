FIFA-analist is duidelijk over 'Gouden Generatie': "In de toekomst moeten jullie dat soort termen niet meer gebruiken"

Sunday Oliseh, ex-Genk, is één van de zes experten die door de FIFA werden aangesteld om de WK-matchen te analyseren. Over onze Gouden Generatie is hij duidelijk: "Dat ben je niet vooraleer je iets gewonnen hebt".

Oliseh bekeek de matchen van de Rode Duivels en kwam tot dezelfde analyse als velen. “Tegen Kroatië hadden de Belgen pech. De start was nog niet geweldig, maar in de tweede helft waren er voldoende kansen om het verschil te maken. Maar of de exit alleen daaraan te wijten is… (blaast) Weet je, als België verklaringen zoekt, dan moeten ze terug in de tijd. Er is de voorbije maanden werk geleverd. Dat moet je analyseren, om uit te zoeken wat er precies is misgegaan en waar je moet corrigeren", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Over de term 'Gouden Generatie' is hij ook duidelijk. “Ik praat niet graag over een gouden generatie. Als je geen goud pakt, ben je geen gouden generatie. Je bent geen kampioen zonder een titel. Zo simpel is het. Ik verkies te zeggen dat België een getalenteerde generatie heeft. Zo moet je erover spreken, met de bedoeling om die jongens te pushen naar het summum. Als je ze nu al een gouden generatie noemt, dan denken ze verkeerdelijk dat ze het al gedaan hebben. Dat is niet zo. In de toekomst moeten jullie dat soort termen niet meer gebruiken.”