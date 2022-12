Axel Witsel lijkt nog helemaal niet van plan om afscheid te nemen van Rode Duivels

Eén van de spelers waarvan heel wat mensen hopen dat hij stopt bij de Rode Duivels na het WK in Qatar is ongetwijfeld Axel Witsel.

Wie van de oudere Rode Duivels stopt na dit WK? Het is een actueel brandende vraag op heel wat mensen hun lippen. Axel Witsel lijkt een stevige opening te laten op een verlengd verblijf bij de nationale ploeg.

“Het is moeilijk om woorden te vinden in dit moeilijke moment”, zo schrijft hij op Instagram over de huidige situatie bij de Rode Duivels. “Ik wil alle fans die ons gesteund hebben in Qatar en thuis bedanken. Ook dankuwel coach voor alles wat je ons de voorbije zes jaar hebt gegeven. Ik wens je het allerbeste.”

De volgende passage lijkt duidelijk aan te sturen op het feit dat zijn verhaal bij de Rode Duivels er bijlange nog niet opzit. “Na verloop van tijd kunnen we ons weer beginnen te focussen op de toekomst. Er komen betere dagen voor België.”