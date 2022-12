Lineker verdedigt zich heftig tegen Piers Morgan, die lof voor Messi niet kan smaken: "Goed om je even te zien vanuit de ingewanden van Ronaldo"

Sindsdien laat Morgan geen kans onbenut om te laten weten dat Ronaldo de allergrootste is en dat hij de familie Glazer bij Manchester United op de knieën heeft gekregen. Na de lof voor Lionel Messi tijdens Argentinië-Australië had hij kritiek op de BBC omdat die te veel op Messi zouden focussen.

Lineker laat zich ook niet doen en haalde uit op Twitter: "Goed om je even te zien opduiken van diep uit de ingewanden van Ronaldo om je mening te uiten."

Good to see you emerge briefly from deep inside the bowels of Ronaldo to express your opinion. 😂😂 https://t.co/wDCw4Gp2fd