Goed nieuws uit de ziekenboeg van KVC Westerlo, beloften mee op stage

KVC Westerlo vertrok donderdag voor 12 dagen op stage naar Turkije om de rest van het seizoen verder voor te bereiden.

Westerlo zit momenteel in het Turkse Antalya op stage. Het speelt ook twee oefenwedstrijden. Op 10 december tegen Basaksehir en op 11 december tegen Besiktas.

Bij Westerlo is kapitein Lukas Van Eenoo opnieuw van de partij nadat hij out was met een achillespeesblessure. Hij is inzetbaar voor de tweede helft van het seizoen.

Erdon Daci en Jan Bernat revalideren verder. Met doelman Jason Janssens, Verdedigende middenvelder Noam Tika en aanvallende flank Ilias El Hari zijn ook drie beloften van de partij.