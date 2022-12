'Reden bekend voor afwezigheid Sterling: inbrekers hebben zijn huis in Londen beroofd'

De afwezigheid van Raheem Sterling tegen Senegal was een opvallend verhaal. Over de reden van het ontbreken van de aanvaller in deze wedstrijd is inmiddels meer bekend.

Bij het bekendmaken van de selectie voor de achtste finale klonk het vanuit Engelse hoek dat Sterling met bepaalde 'familiale problemen' zat. Voorts is er vanuit de spelersgroep of de staf niet over uitgeweid. Desondanks zijn ondertussen wel meer details bekend.

Onder meer The Sun en The Daily Mail melden dat ingebroken is in zijn huis in Surrey, in Londen. Raheem Sterling is daarom naar Engeland teruggekeerd om zelf te gaan kijken of alles in orde is met zijn naasten en familieleden.

🚨 Raheem Sterling was the victim of a robbery last night at his home in London while in Qatar.



He's gone back to England to check on his families well-being and will return to the squad if the circumstances are right.



(Source: @Matt_Law_DT) pic.twitter.com/uDycumoVov — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 4, 2022

De inbraak zou plaatsgevonden hebben in de nacht van zaterdag op zondag. Als de omstandigheden het toelaten zou Sterling terug naar Qatar reizen en de Engelse nationale ploeg opnieuw vervoegen. Het is nog onduidelijk of dat tijdig kan gebeuren om aanspraak te maken op speelminuten tegen Frankrijk.