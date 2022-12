Speler uit Jupiler Pro League zondag om 11 uur 's ochtends dronken opgepakt

Heel wat clubs uit de Jupiler Pro League zijn op dit moment op winterstage door de break voor het WK in Qatar.

Dat betekent dat de spelers de teugels een klein beetje kunnen lossen. Volgens La Dernière Heure heeft Loïc Lapoussin van Union SG dit een beetje te veel gedaan.

Hij zou zondagmorgen om 11 uur in Ukkel in dronken toestand opgepakt zijn door de politie, zo laat de Waalse krant weten.

Meer informatie wordt er over het incident niet gegeven. Ook Union SG zelf heeft niks over het voorval gelost. De club is vandaag vertrokken richting Alicante.